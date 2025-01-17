В Кузбассе поймали подростков на мотоциклах без прав

Несовершеннолетние жители Яи были задержаны за вождение мототранспорта без наличия водительских прав, сообщает Сiбдепо .

В полиции Кузбасса рассказали, что подростки в возрасте 14, 15 и 16 лет были пойманы сотрудниками ГИБДД во время катания.

В отношении родителей правонарушителей были составлены административные протоколы за допущение их детей к вождению без прав. Им может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудник ПДН привлек родителей молодых водителей к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей в отношении воспитания несовершеннолетних, уточнили в региональной полиции.

Собранные материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.