В Кузбассе поезд насмерть сбил пожилого мужчину

В Кузбассе 86-летний мужчина погиб под колесами поезда

Пожилой мужчина в возрасте 86 лет погиб под колесами поезда около поликлиники № 3 в Прокопьевске, сообщает Сiбдепо .

По информации от транспортной полиции Сибири, трагедия произошла утром 14 марта.

Пенсионер, игнорируя красный сигнал светофора, пересекал железнодорожные пути и никак не реагировал на приближающийся состав.

Машинисты поезда не смогли предотвратить аварию, и мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.