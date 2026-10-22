В Кузбассе осудили двух подростков за убийство матери одной из них

Суд в Кузбассе признал подростков 14 и 16 лет виновными в убийстве с особой жестокостью. Жертвой стала мать одной из осужденных, сообщает Сiбдепо .

Убийство произошло 1 декабря 2025 года в Прокопьевске, в квартире 14-летней девочки. По данным следствия, подростки нанесли ее матери множество ударов режущими предметами по голове и телу. Женщина умерла на месте.

Подростки отнесли тело в подвал дома, где его позже нашел сожитель погибшей. Обоих задержали, после чего суд отправил их под стражу.

Как сообщил Следственный комитет Кузбасса, следователи допросили больше 20 свидетелей и провели больше 13 судебных экспертиз, включая генетические, медицинские, компьютерные и психолого-психиатрические. Они также провели обыски и изучили телефонные соединения.

В зависимости от роли каждого суд назначил подросткам 8 и 6 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в воспитательной колонии.

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