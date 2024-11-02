В Кузбассе ночью загорелся жилой дом

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Пожар в частном доме произошел в Заводском районе Кемерова

В минувшую ночь в Заводском районе Кемерова вспыхнул огонь в одном из частных домов. К счастью, жильцам удалось быстро эвакуироваться, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что пожар начался в частном жилом доме, расположенном в Гвардейском переулке.

«На момент прибытия первого подразделения дом и надворные постройки горели открытым пламенем. До прибытия ПО из дома самостоятельно эвакуировались 2 человека», — добавили в пресс-службе.

В результате пожара в доме была уничтожена и обрушена деревянная обрешетка крыши, обгорели натяжные потолки, оплавились пластиковые окна. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за несоблюдения правил эксплуатации электрического оборудования. Для ликвидации огня на место были направлены 15 сотрудников и 4 автоцистерны.