В Кузбассе 16-летнего подростка обвинили в убийстве бабушки

Следственный комитет по Кузбассу предъявил обвинение 16-летнему жителю Кемеровского муниципального округа в убийстве бабушки, совершенном 10 ноября 2025 года в селе Силино, сообщает Сiбдепо .

Следователи установили, что 16-летний подросток нанес смертельный удар ножом в спину своей бабушке на улице Заречной в селе Силино. После этого он не стал вызывать помощь и попытался скрыться с места преступления.

Сотрудники Следственного комитета и полиции оперативно нашли и задержали подозреваемого. На допросе подросток подробно рассказал о случившемся и подтвердил обстоятельства убийства.

Криминалисты изъяли нож, который стал орудием преступления, а также другие вещественные доказательства. Следователи допросили свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую, чтобы установить психическое состояние обвиняемого на момент совершения преступления.

В настоящее время следствие продолжает собирать и закреплять доказательную базу по делу.

