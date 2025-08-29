В Кузбассе 15-летняя девушка ушла из дома более 4 дней назад и не вернулась

29 августа интернет облетела тревожная новость. В Кемеровской области бесследно исчез еще один ребенок. Особую остроту ситуации придает тот факт, что о местонахождении подростка нет известий уже пятые сутки, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу кузбасского отдела поискового всероссийского отряда «ЛизаАлерт».

В социальных сетях опубликовали фотографию пропавшей и описание ее внешности.

Пятнадцатилетняя Дарья Покутнева из Анжеро-Судженска пропала в 24 августа. Родственники и волонтеры ведут поиски, но пока безуспешно.

Согласно ориентировке, девушка имеет среднее телосложение, ее рост — около 165 см. У нее светлые короткие волосы по уши и карие глаза. В день исчезновения на Даше были светло-зеленая куртка, черные брюки и белые кеды.

Любые сведения могут оказаться важными. При наличии какой-либо информации или встрече с похожей девушкой следует немедленно обратиться в поисковый отряд «ЛизаАлерт» по контактному телефону, указанному на изображении, или по номеру экстренной службы 112.