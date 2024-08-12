В курском приграничье запретили продажу алкоголя

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Алкогольные напитки запретили продавать в приграничных районах Курской области, сообщил врио министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Михаил Аксенов.

«Спиртное нельзя будет купить в Суджанском, Глушковском, Кореневском, Беловском, Рыльском, Большесолдатском, Хомутовском, Льговском районах и во Льгове». — указал чиновник, видео опубликовано в Telegram-канале правительства региона.

Власти ввели запрет для соблюдения общественного порядка.

Поставка продуктов и товаров первой необходимости осуществляется в магазины, подчеркнул глава ведомства.

Ранее в Курской области ввели режимы ЧС и КТО из-за атак ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области.