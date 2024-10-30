В Курской области женщина погибла, прикрыв собой дочь при обстреле ВСУ
Жительница поселка Теткино Курской области погибла, прикрывая собой дочку при обстреле украинской армией жилого дома, сообщает РИА Новости.
Об этом на допросе военных следователей рассказала эвакуированная мать подруги погибшей.
«Подруга и одноклассница моей покойной дочери… в квартиру прилетел снаряд: убило ее, она собой прикрыла ребеночка — дочь», — поделилась женщина.
Также, по ее словам, украинцы несколько раз наносили удары по детскому дому в поселке Теткино.
Сейчас специалисты расследуют уголовное дело по факту атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Его возбудили по нескольким статьям УК РФ (террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов и т. д.)