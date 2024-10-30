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В Курской области женщина погибла, прикрыв собой дочь при обстреле ВСУ

Жительница поселка Теткино Курской области погибла, прикрывая собой дочку при обстреле украинской армией жилого дома, сообщает РИА Новости .

Об этом на допросе военных следователей рассказала эвакуированная мать подруги погибшей.

«Подруга и одноклассница моей покойной дочери… в квартиру прилетел снаряд: убило ее, она собой прикрыла ребеночка — дочь», — поделилась женщина.

Также, по ее словам, украинцы несколько раз наносили удары по детскому дому в поселке Теткино.

Сейчас специалисты расследуют уголовное дело по факту атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Его возбудили по нескольким статьям УК РФ (террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов и т. д.)