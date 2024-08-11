В Курской области рассказали о ситуации в слободе Белая

сегодня в 03:42

Ранее в Сети распространялись слухи о якобы заходе ВСУ в райцентр

«Объехал населенный пункт по окружной дороге, в его окрестностях стрельба не слышна, противника не видно, боев нет,», — сказано в публикации со ссылкой на прямое включение из населенного пункта.

На видео ночного города видны пустынные улицы, звуков военных столкновений нет.