В Курской области рассказали о ситуации в слободе Белая
РИА Новости: ситуация в слободе Белая Курской области спокойная
Ситуация в слободе Белая Курской области спокойная, пишет РИА Новости.
Ранее в Сети распространялись слухи о якобы заходе ВСУ в райцентр
«Объехал населенный пункт по окружной дороге, в его окрестностях стрельба не слышна, противника не видно, боев нет,», — сказано в публикации со ссылкой на прямое включение из населенного пункта.
На видео ночного города видны пустынные улицы, звуков военных столкновений нет.