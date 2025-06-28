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В Курской области при атаке украинского дрона пострадал мирный житель

В поселке Глушково Курской области при ударе украинского беспилотника пострадал мужчина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«Сегодня вражеский дрон атаковал поселок Глушково Глушковского района. Ранения получил 43-летний мужчина», — сообщил он.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала целенаправленную атаку ВСУ на съемочную группу из Китая в Курской области.