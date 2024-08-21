сегодня в 15:48

В Курской области армейская авиация нанесла удар по живой силе ВСУ

В ночное время экипажи Ми-28НМ нанесли точный удар по скоплению живой силы ВСУ в Курской области и ликвидировали боевиков, сообщает Минобороны России .

Кроме личного состава противника, армейская авиация уничтожила бронированную военную технику киевского режима, которая располагалась в приграничном районе курского направления.

Российские военнослужащие наносили точные удары управляемыми ракетами. Для выполнения боевой задачи бойцы ВС РФ использовали очки ночного видения.

После выполнения боевой задачи российские бойцы вернулись в зону вылета Ми-28НМ. Разведчики доложили, что украинские военные и их техника ликвидированы.