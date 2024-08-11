В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность
Власти Курской и Белгородской областей объявили воздушную тревогу
Власти Курской и Белгородской областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
Сообщения о ракетной опасности опубликованы в Telegram-каналах губернаторов Алексея Смирнова и Вячеслава Гладкова.
Ранее воздушную тревогу объявляли также в Воронежской и Липецкой областях.
В Курской области при отражении атаки ВСУ обломок сбитой ракеты упал на жилой дом, пострадали 13 человек.
В Воронежской области были сбиты несколько БПЛА.