В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

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Власти Курской и Белгородской областей объявили воздушную тревогу

Власти Курской и Белгородской областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Сообщения о ракетной опасности опубликованы в Telegram-каналах губернаторов Алексея Смирнова и Вячеслава Гладкова.

Ранее воздушную тревогу объявляли также в Воронежской и Липецкой областях.

В Курской области при отражении атаки ВСУ обломок сбитой ракеты упал на жилой дом, пострадали 13 человек.

В Воронежской области были сбиты несколько БПЛА.