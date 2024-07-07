В Курске отец 5 детей поджег ягодицы 8-летнему сыну за шалости и непослушание

Многодетный отец 5 июля присматривал за 8-летним сыном и годовалой дочерью, но в какой-то момент вышел из себя из-за непослушания мальчика, снял с него штаны, облил алкоголем ягодицы и поджег, ребенок с серьезными ожогами попал в реанимацию, пишет Telegram-канал SHOT .

Предварительно установлено, что мужчина взбесился из-за шалостей и непослушания ребенка. В воспитательных целях он решил его поджечь, но не уследил, что рядом была годовалая дочь, которая также пострадала от огня — пламя перекинулось на девочку. В итоге обоих детей увезли в больницу с ожогами первой и второй степени.

Матери детей в момент происшествия дома не было. Женщина утверждает, что в шоке от содеянного мужем, который в настоящее время задержан.

В семье из Курска воспитывается еще трое детей, которые временно будут жить в доме ребенка, пока их мать вместе с пострадавшими сыном и дочерью лежит в больнице. Уже известно, что агрессивный отец в прошлом был судим за грабеж.

Ранее в Волгограде за жестокое обращение с пятилетним сыном задержали отца и мачеху. Взрослые избивали ребенка и тушили об него сигареты.