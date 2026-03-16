В Кулебаках собака напала на ребенка, возбуждено дело

Собака напала на ребенка в Кулебаках

В Кулебаках Нижегородской области собака напала на ребенка, мальчик получил травмы. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает pravda-nn.ru .

Все произошло в Кулебаках. В результате нападения собаки пострадал мальчик. Ребенок получил травмы, характер которых не уточняется.

Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Прокуратура Нижегородской области взяла ход расследования на контроль.

