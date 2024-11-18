В Крыму опровергли информацию о возможном наступлении второго «шторма века»

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая опровергла информацию о том, что на регион надвигается второй «шторм века», сообщает «Крым 24» .

По ее словам, в четверг, 21 ноября, активный холодный фронт пройдет по территории полуострова, что приведет к большому количеству осадков и усилению ветра. Тем не менее, на протяжении всей недели сохранится умеренное тепло. В пятницу, 22 ноября, дожди прекратятся, а сила ветра ослабнет.

«„Штормом века“ я это не называю», — добавила Любецкая.

Кроме того, она отметила, что в субботу, 23 ноября, ожидается похолодание, также прогнозируются дожди и сильные порывы ветра.