В Кременчуге мужчина с сексуальным расстройством похитил новорожденную

сегодня в 23:05

Похитившего младенца из роддома Кременчуга украинского транссексуала отправили в СИЗО, пишет « МК ».

25-летний житель-транссексуал одного из сел в Полтавской области смог попасть в отделение для новорожденный, пишет издание.

Он упаковал только что родившуюся девочку в пакет и на такси уехал домой.

По предварительным данным следователей, похититель якобы мечтал о собственных детях.

Суд отправил мужчину в СИЗО Кременчуга, указано в материале.