В Кременчуге мужчина с сексуальным расстройством похитил новорожденную
Похитившего младенца украинского транссексуала отправили в СИЗО
Похитившего младенца из роддома Кременчуга украинского транссексуала отправили в СИЗО, пишет «МК».
25-летний житель-транссексуал одного из сел в Полтавской области смог попасть в отделение для новорожденный, пишет издание.
Он упаковал только что родившуюся девочку в пакет и на такси уехал домой.
По предварительным данным следователей, похититель якобы мечтал о собственных детях.
Суд отправил мужчину в СИЗО Кременчуга, указано в материале.