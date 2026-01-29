В Краснознаменске возбуждено дело о фиктивном трудоустройстве

В Краснознаменске по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о фиктивном трудоустройстве в бюджетной ресурсоснабжающей организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах провела проверку соблюдения законодательства в сфере оплаты труда в одной из бюджетных ресурсоснабжающих организаций Краснознаменска.

Установлено, что начальница отдела кадров в 2022 году оформила на должность курьера своего мастера маникюра, которая фактически не работала в организации. За три года женщине незаконно начислили и выплатили более 900 тысяч рублей, которые она затем перечисляла начальнице отдела кадров. Последняя распоряжалась этими средствами по своему усмотрению.

Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования. Следственный отдел МУ МВД России «Власиха» возбудил уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ход и результаты расследования находятся под контролем спецпрокуратуры. Подозреваемая полностью признала вину и принимает меры для возмещения ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важное значение в Московской области имеет стандартизация муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) в сфере ЖКХ. Работа в этом направлении обсуждалась с главами округов.

«Вторая тема — в продолжение ресурсоснабжающих организаций, их стандартизации. Речь пойдет о стандарте МБУ: кто есть директор МБУ, понимают ли задачи, достаточно ли ресурсов? А самое главное — оптимальная модель обслуживания территорий, которые закреплены за МБУ», — сказал Воробьев.