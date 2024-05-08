сегодня в 09:08

В Красноярском крае стая собак набросилась на девочку и чуть не растерзала ее

В городе Игарке Красноярского края свора бездомных собак атаковала 11-летнюю девочку, видео инцидента опубликовано в местном паблике в соцсети «ВКонтакте» .

На кадрах видно, как 5 разъяренных псов свалили с ног ребенка и начали его терзать. В это время девочка истошно кричала.

На крики пострадавшей прибежал местный житель, которому удалось отогнать собак.

В результате нападения псов девочка получила кусаные раны рук и ног. Сейчас с ней работают медики.

Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители просят принять меры, чтобы подобные трагедии не повторялись вновь.