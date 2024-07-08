В Красноярском крае пьяный мужчина катался по селу голым и чуть не сбил ребенка

Baza: мужчина чуть не сбил ребенка и напал на односельчан в Красноярском крае

Житель села в Красноярском крае разъезжал голым на глазах у детей, которых чуть не сбил, а потом напал на двух женщин, сообщает Baza .

30 июня житель Частоостровского по имени Евгений в состоянии опьянения ездил по селу на мотоцикле, будучи совершенно голым. Он едва не сбил ребенка, а затем остановился и начал нападать на людей. В результате две женщины оказались травмированы: одной мужчина сломал нос, а другой сильно ударил по голове.

Мужчину смогли обезвредить и скрутить, а затем передали полицейским. На следующий день его отпустили, и он вернулся в село как ни в чем не бывало.

Жители населенного пункта отмечают, что Евгений — инвалид. Он терроризирует село уже давно, много раз мужчина уходил от ответственности, так как в полиции его отпускают.

Так, к примеру, за несколько дней до инцидента с мотоциклом он устроил конфликт с рабочими, которые строили в селе памятник, посвященный Великой Отечественной войне.

В итоге рабочие отказались ехать в село из-за угроз Евгения, а памятник оставили недостроенным.