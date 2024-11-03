В Красноярском крае на пожаре погибли два человека

В загоревшемся доме в Красноярском крае нашли два трупа

В деревне Тюльково Красноярского края при пожаре в деревянном доме погибли два человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.

" При тушении были обнаружены тела 60-летней женщины, второе — не опознано», — сказано в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают шесть сотрудников и две единицы техники.

Причину трагедии установит дознаватель ведомства, добавили в ведомстве.