СК возбудил дело после нападения собаки на женщину в Красноярске
В Красноярске овчарка напала на 86-летнюю женщину во время прогулки возле дома. Пенсионерку госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщает prmira.ru.
Все произошло вечером 24 марта в Академгородке. По данным Следственного комитета, соседская собака набросилась на женщину, укусила ее за руку и повалила на землю.
Крики пострадавшей услышали прохожие. Они отогнали овчарку и вызвали скорую помощь. Пенсионерку доставили в больницу.
Владелицу животного установили. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Местные жители утверждают, что ранее эта овчарка уже нападала на людей и других собак.
