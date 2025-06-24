В Красногорске потушен пожар после падения обломков дрона

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В Красногорске из горевшего дома эвакуированы 100 жителей

В подмосковном Красногорске ликвидирован пожар в многоэтажном доме, возникший после падения обломков сбитого беспилотника, сообщает Telegram-канал Baza .

По данным экстренных служб, полностью выгорела одна комната в квартире на 17-м этаже, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В результате происшествия были оперативно эвакуированы 100 жильцов, среди которых 30 детей.

Предварительно, обошлось без пострадавших, однако эта информация уточняется. Специалисты продолжают обследование здания на предмет возможных скрытых повреждений конструкции.