В Красногорске ликвидировали пожар

Экстренные оперативные службы ликвидировали открытое горение в квартире на пятом этаже в МКД на ул. Заповедной в ЖК «Ильинские луга» Красногорска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет.

Сотрудники УК «ПИК-Комфорт ЭлитСервис» помогают жильцам квартиры, пострадавшей в результате пожара на ул. Заповедной в ЖК «Ильинские луга». В помещении, где произошло возгорание, убирают оставшуюся после пролива воду, также эти работы ведутся и в подъезде дома. После уборки будет проведен осмотр квартиры.

«С собственником на связи, всю необходимую помощь готовы оказать. Отмечу, что система противопожарной защиты отработала в полном объеме», — прокомментировал представитель управляющей компании, руководитель территориального управления Красногорск Артем Сидоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.