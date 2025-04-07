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В Краснодарском крае и Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников

В Краснодарском крае и Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщает РИА Новости .

Местным жителям рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — сообщается в приложении МЧС России.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники попытались атаковать Ростовскую область. В воздухе региона средства ПВО ликвидировали около 10 воздушных целей.