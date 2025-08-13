В Краснодаре задержали за подготовку теракта рэпера, написавшего на улице No war

Мужчина обвинялся по статье о дискредитации ВС РФ. По информации суда, утром 12 июня в центре города он писал на стенах, заборах и столбах No war, всего нанес семь надписей. За это злоумышленник получил 8 тыс. рублей от куратора в Telegram-канале. Суд признал рэпера виновным и оштрафовал на 50 тыс. рублей.

Заседание суда провели без обвиняемого, так как он был в СИЗО.

26 июля рэпера с двумя сообщниками задержали из-за подозрений в подготовке «терактов и диверсий по заданию спецслужб Украины». По данным ФСБ, мужчина искал быстрый заработок и умышленно согласился на задания от украинского куратора, пригласив еще двоих знакомых.

Злоумышленников нашли, когда в МВД пожаловались на следы огня и повреждений рельсов на станции Варениковской. Вскоре всех виновных задержали. Кроме того, мужчины готовили поджог объекта одного из сотовых операторов, за это им обещали 200–250 долларов в криптовалюте. Против всех троих завели уголовное дело о покушении на теракт.

Близкие мужчины отметили, что раньше у рэпера было «не очень хорошее прошлое» (его осудили на 3 года условно за кражу, а затем еще раз за то же правонарушение). В начале 2025 года он вышел из колонии, открыл ИП, стал работать в сфере строительства. При этом в последнее время начал пропадать у друзей и реже приходил домой.

Новость о задержании рэпера стала для родственников неожиданностью, так как раньше мужчина не говорил о политике.