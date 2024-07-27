В Краснодаре голая и шумная соседка избила решившего утихомирить ее полицейского

Краснодарский полицейский решил сделать замечание своей шумной соседке, но переоценил свои силы и пропустил несколько мощных ударов от голой оппонентки, сообщает Telegram-канал «112» .

Когда сотрудник правоохранительных органов пришел домой, то жена пожаловалась ему на шум из соседней квартиры. Он сразу же пошел разбираться.

Дверь ему открыла голая женщина немалых габаритов. Полицейский спросил, что за странные звуки она издает, и предложил ей собраться, чтобы поехать в отдел.

Соседка поинтересовалась, а будут ли ее оформлять по правилам.

«Тебя надо, что ли, как собаку взять и вести?» — воскликнул правоохранитель.

После этих слов женщина полезла в драку. Увесистыми ударами она загнала полицейского на балкон, где отправила его в нокаут. В результате у мужчины разбита голова, а в отношении драчуньи началась проверка.