В Краснодаре 21-летней девушке в клубе лицо порезали «розочкой» от бокала

Юная жительница Краснодара по имени Маргарита вместе с подругами отдыхала в баре, когда с ней захотел познакомиться молодой человек. Девушка отказала парню, после чего тот разбил об ее лицо бокал и сильно порезал лоб. Момент происшествия попал на видео, пишет Telegram-канал «112» .

Происшествие случилось в одном из клубов на улице Головатого глубокой ночью. Там отдыхали подруги, к которым в какой-то момент подошла компания парней с предложением познакомиться. Когда девушки отказали, парни начали их снимать на видео и говорить, что опубликуют в своих блогах. С этого момента завязался конфликт, который перерос в драку.

На кадрах с видеонаблюдения видно, как молодой человек и девушка дерутся. В какой-то момент парень взял бокал и ударил им по лицу пострадавшую. Девушка после удара отошла в сторону и заметила, что по щеке текла кровь.

Позднее Маргарита успокоилась и сняла на видео последствия удара бокалом по ее лицу. Оказалось, что «розочка» попала по лбу, из-за чего от брови до уха кожа разрезалась. В итоге пострадавшую доставили в больницу, где наложили многочисленные швы.

Предварительно известно, что за помощью в полицию пострадавшая пока не обратилась.