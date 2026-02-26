В Котельниках Подмосковья возбудили дело после гибели собаки

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили после конфликта между владельцами собак в Котельниках в ноябре 2025 года. Во время выгула на улице Малая Колхозная мужчина нанес соседской собаке ножевое ранение, от которого она погибла, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Трагедия произошла во время совместной прогулки. Между двумя собаками возникла драка. По данным полиции, 41-летний владелец одной из них сначала попытался разнять животных ударом ноги, однако затем применил нож и ранил соседскую собаку в шею. Животное скончалось на месте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Ему грозит уголовная ответственность.

Сотрудники регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия также провели проверку и установили, что обе собаки находились на улице без поводков и намордников. Владельцев привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 8.52 КоАП РФ и назначили штрафы.

В ведомстве напомнили, что соблюдение правил выгула домашних животных помогает предотвратить подобные происшествия и обеспечивает безопасность окружающих.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.