В Колумбии погибли девять военных во время крушения вертолета
В Колумбии девять военных погибли, возвращаясь с операции против наркокартеля
В Колумбии девять военных погибли при крушении вертолета, обеспечивая операцию против наркомафии, пишет «Известия» со ссылкой на заявление президента страны Густаво Петро.
«Я скорблю о гибели девяти членов армейского вертолетного звена, упавшего на землю и снабжавшего войска в операциях против клана Персидского залива», — говорится в сообщении президента в соцсетях.
Детали инцидента глава государства не опубликовал
По данным издания El Colombiano, вертолет разился, возвращаясь после операции по поставке снаряжения войскам.