В Колумбии погибли девять военных во время крушения вертолета

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В Колумбии девять военных погибли, возвращаясь с операции против наркокартеля

В Колумбии девять военных погибли при крушении вертолета, обеспечивая операцию против наркомафии, пишет « Известия » со ссылкой на заявление президента страны Густаво Петро.

«Я скорблю о гибели девяти членов армейского вертолетного звена, упавшего на землю и снабжавшего войска в операциях против клана Персидского залива», — говорится в сообщении президента в соцсетях.

Детали инцидента глава государства не опубликовал

По данным издания El Colombiano, вертолет разился, возвращаясь после операции по поставке снаряжения войскам.