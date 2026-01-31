В Коломне спасатели тушат мощный пожар на предприятии

Вечером 31 января в Коломенском городском округе вспыхнул серьезный пожар на территории одного из предприятий. Сигнал о происшествии поступил в 17:10, сообщалось о возгорании в нежилой постройке, расположенной по проспекту Окский, дом 110, сообщает «Коломна-справка.ру» .

Предварительно установлено, что пламя охватило одноэтажное кирпичное строение сложной планировки, габаритами 55 на 40 метров и высотой приблизительно шесть метров. Очаг возгорания обнаружен в центральной части крыши.

Процесс тушения усложняется наличием в здании производств по изготовлению пластиковых изделий и типографии, что значительно увеличивает вероятность распространения огня.

По словам главного специалиста по воспитательной работе и связям со СМИ территориального управления № 11 ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексея Конина, для борьбы с огнем мобилизованы подразделения Мособлпожспаса и МЧС России.

В операции участвуют пожарно-спасательные части под номерами 224, 226, 261, 316, 322, 323 и 324. В общей сложности на месте происшествия работают 67 сотрудников и задействована 21 единица техники. Кроме того, известно, что для оказания помощи в Коломну прибывает спецтехника из соседних Луховиц.

В настоящее время пожарные предпринимают все необходимые действия для локализации пламени и предотвращения его распространения. Около 18:30 пожару был присвоен второй уровень сложности.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

