В Коломне росгвардейцы задержали подозреваемых в краже железнодорожных рельсов

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Коломенского ОВО подмосковного главка Росгвардии заметили подозрительных мужчин в 30 метрах от пересечения железнодорожных путей и автодороги. Неизвестные делали разбор нескольких узлов рельс, орудуя кувалдой, ломом и двумя ножницами по металлу. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники ведомства немедленно задержали правонарушителей, их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ими оказались 58 и 60-летние местные жители. Злоумышленники признались, что планировали сдать похищенное в скупку лома за денежное вознаграждение.

По данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.