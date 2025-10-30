«112»: три студента пострадали при стрельбе в колледже Москвы

Стрельба произошла в Колледже Московского транспорта на улице Каланчевская, сообщает «112» со ссылкой на источник. По его данным, один из обучающихся случайно выстрелил из оружия, пострадали три человека.

Студент, как утверждается, пришел в колледж с сигнальным пистолетом. Во время пары он полез в рюкзак, но «случайно нажал» на спусковой крючок. После этого прогремел выстрел.

В итоге стрелявший получил ожог руки, а двое сидевших рядом с ним одногруппников — оглушение. На месте происшествия уже работают врачи.

Прочие подробности выясняются. Пресс-служба полиции Москвы пока не комментировала и не подтверждала информацию о стрельбе в колледже.

