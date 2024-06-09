В КНДР запустили около 330 шаров с мусором в Южную Корею

КНДР запустила в ночь на 9 июня около 330 шаров с мусором в Южную Корею, однако часть из них могла приземлиться на территории народной республики, сообщает ТАСС.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея отметил, что на данный момент шаров в воздухе нет, на территорию КНРД их упало около 80.

Представитель комитета уточнил, что много шаров приземлились в море. Помимо этого, могут быть те, которые упали в северокорейских районах. Большое число мусорных шаров не достигли цели и не были эффективны.

Совет национальной безопасности Республики Корея под председательством начальника профильного управления президентской администрации Чан Хо Чжина будут обсуждать варианты ответа на такие действия.