В Клину потушили торфяной пожар

В Домашевском участковом лесничестве в 4 км от поселка Копылово округа Клин местные жители обнаружили возгорание на площади 0,02 га и сообщили об этом по телефону 112. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На место были направлены 3 единицы спецтехники и 7 человек личного состава лесопожарных формирований. На ликвидацию возгорания потребовалось порядка 10 часов. Тушение осложнялось торфяной местностью.

Торф — это органический материал, который легко воспламеняется и горит медленно, что делает его особенно опасным при пожарах.

По словам специалистов, пожар был низовым. В этом случае огонь распространяется по нижним ярусам леса, включая траву, кустарник и молодой подлесок. Этот вид пожара часто начинается из-за человеческого фактора. Например, от брошенного окурка, оставленного костра или не затушенного мангала.

Версия о том, что причиной пожара стал человек — подтвердилась. Подозреваемые — установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для принятия мер реагирования.

За поджог, который привел к лесному пожару, может последовать административная и уголовная ответственность.

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.