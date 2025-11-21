сегодня в 18:52

В Клину на остановке обнаружили пачку фальшивых купюр

Пачка купюр, найденная 21 ноября на автобусной остановке на улице Ленина в Клину, не представляла опасности. Проверка показала, что это были билеты банка приколов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Сегодня утром в Клину на пульт экстренных служб поступило сообщение о подозрительном предмете на автобусной остановке у дома 4 по улице Ленина. На место происшествия прибыли оперативные службы для проверки находки.

В ходе проверки специалисты установили, что обнаруженные купюры оказались билетами банка приколов и не представляли угрозы для жителей. Оперативные мероприятия завершились к 13:15.

В администрации городского округа Клин поблагодарили жителей за внимательность и своевременное информирование о подозрительных предметах.

«Благодарим бдительных жителей, которые предоставили оперативную информацию для анализа ситуации специалистами», — сообщили в пресс-службе администрации.

Жителям напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности: не поднимать с земли неизвестные предметы, не брать вещи у незнакомых людей и при обнаружении подозрительных предметов сразу обращаться по номеру 112.

Власти призвали родителей обсудить с детьми правила безопасности и быть внимательными к окружающей обстановке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия накануне праздников необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.