В Китае на реке Янцзы загорелся бывший советский авианосец «Минск»

Одна из китайских компаний купила советский авианосец «Минск» еще в 1990-е годы, с того времени его использовали в тематическом парке отдыха, где в итоге и произошел пожар, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Пэнпай».

Предварительно установлено, что возгорание на старом авианосце зафиксировали около 16:00 по местному времени 16 августа. Местные спасатели оперативно отреагировали на происшествие и потушили пожар на реке Янцзы. В результате происшествия никто не пострадал.

Начиная с 2016 года, советский авианосец «Минск» находится в научно-техническом индустриальном парке Суситун в городе Наньтун в восточной провинции Цзянсу. До этого с момента покупки он находился в другом парке отдыха — в Шэньчжэне.

Что стало причиной пожара на авианосце, а также какой нанесен ущерб владельцам старой советской технике, не уточняется. Все обстоятельства случившегося выясняются.