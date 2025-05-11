В Кисловодске вандал сжег букву V в городской стеле

В период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне неизвестный в Кисловодске сжег букву V в городской стеле, которая была украшена георгиевской лентой и российским флагом. Мэр города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале сообщил, что это не первый случай вандализма с данной стелой.

«Поимка и наказание — дело времени. Как и в предыдущие разы, когда сжигали букву. Тем более что этот акт вандализма произошел в период празднования 80-летия Победы. Это акт политической и исторической ненависти ко всем нам — именно такие наши ребята сейчас уверенно уничтожают в зоне СВО», — написал Моисеев.

Из-за поджога от буквы остался только каркас. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как неизвестный мужчина подошел к букве с ее задней части, что-то набросил на нее и поджег, затем убежал. Его поиском занимаются правоохранительные органы.

На момент публикации заметки местные власти установили временный вариант сожженной буквы. В ближайшее время специалисты отреставрируют стелу, и она снова будет радовать местных жителей и гостей Кисловодска своей красотой.