В Кирове в ДТП с тепловозом попала машина скорой помощи, есть пострадавшая Происшествия сегодня в 20:10 Фото - © Госавтоинспекция Кировской области

14 декабря около 16:00 в Кирове Кировской области на железнодорожном переезде на улице Баумана в аварию попала машина скорой помощи, которая столкнулась с тепловозом. Кадры с места ДТП опубликовала Госавтоинспекция Кировской области в официальной группе «ВКонтакте».