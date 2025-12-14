В Кирове в ДТП с тепловозом попала машина скорой помощи, есть пострадавшая
Фото - © Госавтоинспекция Кировской области
14 декабря около 16:00 в Кирове Кировской области на железнодорожном переезде на улице Баумана в аварию попала машина скорой помощи, которая столкнулась с тепловозом. Кадры с места ДТП опубликовала Госавтоинспекция Кировской области в официальной группе «ВКонтакте».
Предварительно установлено, что авария произошла в районе дома № 8 на улице Баумана 14 декабря. В результате происшествия фельдшер, находившийся в медицинском автотранспорте, получил ранения.
На момент публикации заметки неизвестно, был ли в машине скорой помощи какой-либо пациент или нет.
На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.