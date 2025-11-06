В Киеве задержан мужчина, бросивший страйкбольную гранату

Инцидент произошел в ТЦ «DREAM yellow», где 39-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил конфликт с персоналом и привел в действие имитацию взрывного устройства.

Пострадавших нет, правоохранители задержали нарушителя.

Это уже третий случай агрессии на Украине за последнее время — ранее в Одессе перевернули автобус военкомата, а в Кременчуге ранили сотрудников ТЦК во время стрельбы.