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Экс-футболиста Алиева* задержали в Киеве после призыва убивать русских

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев*, объявленный в международный розыск Россией за экстремистские призывы, был задержан в Киеве за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пишет RT .

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», спортсмен отказался проходить медицинское освидетельствование.

В августе 2023 года Алиев* опубликовал провокационное видео с призывом к украинским военным убивать мирных жителей Курской области.

Это привело к возбуждению уголовного дела в России по статье об экстремизме. Инцидент вызвал широкий резонанс, учитывая публичный статус бывшего футболиста, выступавшего за московский «Локомотив» и киевское «Динамо».

*внесен в список экстремистов и террористов