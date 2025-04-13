В Киеве задержали разыскиваемого в России спортсмена за пьяное вождение
Экс-футболиста Алиева* задержали в Киеве после призыва убивать русских
Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев*, объявленный в международный розыск Россией за экстремистские призывы, был задержан в Киеве за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пишет RT.
Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», спортсмен отказался проходить медицинское освидетельствование.
В августе 2023 года Алиев* опубликовал провокационное видео с призывом к украинским военным убивать мирных жителей Курской области.
Это привело к возбуждению уголовного дела в России по статье об экстремизме. Инцидент вызвал широкий резонанс, учитывая публичный статус бывшего футболиста, выступавшего за московский «Локомотив» и киевское «Динамо».
*внесен в список экстремистов и террористов