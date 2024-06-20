В Киеве разгромили могилу Да Винчи из «Правого сектора»*

В Киеве неизвестные устроили погром на могиле представителя запрещенной экстремистской организации «Правый сектор»* Дмитрия Коцюбайло по кличке Да Винчи. Также разбиты места захоронения еще двоих украинских военных, сообщает РИА Новости .

Речь идет о могилах Павла Петриченко и Андрея Пильщикова. Последний был украинским военным летчиком с позывным Джус.

Коцюбайло известен как один из лидеров «Правого сектора»*. Он погиб в районе Артемовска в марте 2023 года.

Организация была сформирована в 2013 году, когда только начинался Евромайдан. На следующий год боевики уже активно участвовали в захвате админзданий и столкновениях с правоохранительными органами.

*Экстремистская организация, запрещена в России.