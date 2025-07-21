В Киеве под стражу отправили сотрудника прокуратуры Андрея Молочного, который по пьяни катался на машине и насмерть сбил женщину, после чего скрылся. Украинские СМИ пишут, что арестованный — сын известного юмориста и резидента Comedy Club Андрея Молочного, сообщает «Осторожно, новости» .

В Генпрокуратуре Украины заявляли, что 20 июля Молочный, главный специалист одного из отделов прокуратуры, сбил женщину в пешеходной зоне на улице Большая Васильковская в Киеве. В результате ДТП пострадавшая погибла на месте, а водитель скрылся с места аварии. Позже его задержали и поместили под стражу.

По данным украинских журналистов, арестованный сотрудник прокуратуры — сын комика Андрея Молочного, который в 2014 года переехал в Россию и стал выступать в Comedy Club. Он и юморист Антон Лирник* выступали в «Дуэте имени Чехова».

Пока нет официального подтверждения информации, что арестованный за ДТП со смертельным исходом силовик приходится сыном комику Молочному.

* Признан иностранным агентом по решению Минюста России