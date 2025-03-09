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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве раздались взрывы», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также в Киевской области объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали видеозапись с моментом взрыва на металлургическом предприятии «Каметсталь» в городе Каменское Днепропетровской области Украины.