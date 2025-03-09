В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве раздались взрывы», — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также в Киевской области объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали видеозапись с моментом взрыва на металлургическом предприятии «Каметсталь» в городе Каменское Днепропетровской области Украины.