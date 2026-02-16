В Киеве мужчина провалился под лед, спасаясь от сотрудников ТЦК

В Киеве мужчина провалился под лед, когда пытался убежать от сотрудников ТЦК, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua»

«В Киеве мужчина, убегая от сотрудников ТЦК, выбежал на лед и провалился под воду», — говорится в сообщении.

Мужчину вытащили из воды и задержали.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным.

Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.

