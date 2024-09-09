В Кении объявили трехдневный национальный траур после пожара в школе

Число погибших в результате пожара в общежитии начальной школы «Хиллсайд Эндараша» в городе Ньери (Кения) возросло до 21 человека, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание Africanews.

В ходе поисковых работ, проводившихся в выходные дни, были обнаружены новые тела погибших. Таким образом, на месте происшествия были найдены останки 19 детей, еще двое скончались позже в больнице от полученных травм.

По информации источника, опознание погибших затруднено, поскольку тела сильно обгорели. В этой связи в понедельник в Кении начался процесс ДНК-тестирования для установления личностей жертв пожара, который может занять несколько дней.

Трагедия произошла в минувший четверг вечером. Огонь уничтожил общежитие, в котором проживали 156 мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет. Более 100 детей удалось спасти, но по меньшей мере 17 человек все еще числятся пропавшими без вести.

В связи с произошедшим президент Кении Уильям Руто объявил в стране трехдневный национальный траур, начавшийся в понедельник.