В Кемерове вспыхнул автомобиль

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В Рудничном районе Кемерова загорелся автомобиль — никто не пострадал

Вечером 4 июня в Рудничном районе Кемерова загорелся автомобиль. По информации МЧС Кузбасса, пожар произошел на улице Колхозной, сообщает Сiбдепо .

Возгорание в автомобиле было зафиксировано диспетчерами в 16:42 по местному времени, после чего на место происшествия оперативно прибыли пожарные.

Благодаря слаженным действиям специалистов, распространение пламени удалось остановить уже через 11 минут, после чего началось полное тушение. В 16:54 открытое горение было ликвидировано.

По данным пресс-службы ведомства, огнем был охвачен автомобиль марки ГАЗ 31105 «Волга», в результате чего значительные повреждения получили моторный отсек и салон. К счастью, обошлось без жертв.

«Пострадавших нет. Предварительная причина — устанавливается», — отметили в пресс-службе МЧС Кузбасса.

В ликвидации пожара принимали участие четыре сотрудника МЧС и одна единица специализированной техники.