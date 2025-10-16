В Кемерове возле бара убили молодого парня

сегодня в 12:38

СК возбудил дело после убийства парня у бара в Кемерове

16 октября в Сети распространилась информация о трагическом инциденте в одном из кемеровских ресторанов, где в ходе конфликта, переросшего в жестокое столкновение с использованием ножей, погиб молодой человек, сообщает Сiбдепо .

Представители Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство). Пользователи сети сообщают, что трагедия произошла ночью в известном заведении на улице Дружбы, расположенном в Южном микрорайоне Кемерова.

Предварительно известно, что причиной смерти стали ножевые ранения. Однако в СУ СК РФ по Кемеровской области пока не подтвердили эту информацию.

В настоящий момент ведется следствие для установления всех деталей произошедшего.

