В Кемерове возле бара убили молодого парня
СК возбудил дело после убийства парня у бара в Кемерове
16 октября в Сети распространилась информация о трагическом инциденте в одном из кемеровских ресторанов, где в ходе конфликта, переросшего в жестокое столкновение с использованием ножей, погиб молодой человек, сообщает Сiбдепо.
Представители Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство). Пользователи сети сообщают, что трагедия произошла ночью в известном заведении на улице Дружбы, расположенном в Южном микрорайоне Кемерова.
Предварительно известно, что причиной смерти стали ножевые ранения. Однако в СУ СК РФ по Кемеровской области пока не подтвердили эту информацию.
В настоящий момент ведется следствие для установления всех деталей произошедшего.
