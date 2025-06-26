В Кемерове при разборе массового ДТП выявили злостных нарушителей

В Кемерове полицейские, занимаясь оформлением массового ДТП, неожиданно задержали трех водителей, грубо нарушивших ПДД. Об этом со ссылкой на пресс-службу кузбасской полиции сообщает Сiбдепо .

Инцидент произошел 25 июня на Логовом шоссе — участке, где временно запрещено движение большегрузов. Пока инспекторы ГИБДД разбирались с аварией, в которой пострадали 27 автомобилей, их внимание привлекли три фуры с закрашенными номерными знаками. Транспортные средства остановили и начали проверку.

Выяснилось, что водители не только скрывали госномера, но и проигнорировали запрещающие знаки, управляли неисправными автомобилями, а у одного из них при себе не оказалось водительского удостоверения. В результате на нарушителей составили 13 административных протоколов. За сокрытие номеров им грозит лишение прав сроком до трех месяцев.

«Общая сумма штрафов, которые могут быть назначены нарушителям, составляет 51 500 рублей», — уточнил источник издания.