В Кемерове потушили горящий частный дом с детьми внутри

В Кемерове сотрудники МЧС спасли 4 человека из пожара
В Кемерове на улице Попова ликвидировали возгорание в частном жилом доме, где были люди, сообщает Сiбдепо.
По информации от МЧС Кузбасса, в здании находились четверо жильцов, включая двух взрослых и двух несовершеннолетних.
Пламя распространилось на 141,5 квадратных метра. В борьбе с огнем участвовали 15 спасателей с применением 4 единиц специальной техники.
В связи с происшествием МЧС России призывает к осторожности: следить за исправностью печей и дымоходов, избегать использования легковоспламеняющихся жидкостей при разжигании не оставлять топящуюся печь без присмотра.
