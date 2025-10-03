В Кемерове потушили горящий частный дом с детьми внутри

сегодня в 17:42

В Кемерове сотрудники МЧС спасли 4 человека из пожара

В Кемерове на улице Попова ликвидировали возгорание в частном жилом доме, где были люди, сообщает Сiбдепо .

По информации от МЧС Кузбасса, в здании находились четверо жильцов, включая двух взрослых и двух несовершеннолетних.

Пламя распространилось на 141,5 квадратных метра. В борьбе с огнем участвовали 15 спасателей с применением 4 единиц специальной техники.

В связи с происшествием МЧС России призывает к осторожности: следить за исправностью печей и дымоходов, избегать использования легковоспламеняющихся жидкостей при разжигании не оставлять топящуюся печь без присмотра.

