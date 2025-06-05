В Кемерове легковушка сбила пожилого велосипедиста

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В Кемерове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста

Вечером 4 июня в Кемерове возле остановки «Авторемзавод» произошло столкновение легкового автомобиля и велосипедиста, сообщает Сiбдепо .

Очевидцы написали в социальных сетях, что водитель потерял контроль над транспортным средством и сбил велосипедиста.

На снимках с места аварии виден велосипед и следы крови на асфальте. Территория была уже огорожена к моменту фотосъемки.

Как заявили в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф, пострадавшим оказался 63-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.